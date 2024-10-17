Відомий український голкіпер оголосив про завершення кар'єри

Голкіпер низки українських клубів Євген Паст завершив кар'єру у віці 36 років.

Про це він повідомив для YouTube-каналу Чорноморця.

Він перейшов на тренерську діяльність і зараз є тренером воротарів академії одеського клубу, де займається з трьома віковими групами (U-17, U-16 і U-14).

"Як професійного футболіста мене ви вже не побачите. Я перейшов на тренерську діяльність, хочу спробувати себе, зрозуміти чи моє це.

Уже пішов другий тиждень роботи тренером. Знайомимося, спілкуємося і звикаємо один до одного з хлопцями. Робочий процес уже пішов", – сказав Паст.

Останнім клубом Паста став рівненський Верес, кольори якого він захищав у сезоні 2023/24, провівши 15 матчів. Також ексворотар відомий своїми виступами за одеський Чорноморець, чернігівську Десну, Зірку та Дніпро-1.