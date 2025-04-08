Зірка Вулвергемптона зацікавив Манчестер Юнайтед

Зірковий нападник Вулвергемптона Матеус Кунья влітку може перебратись до більш статусного клубу АПЛ.

Про це повідомляє Talksport.

У послугах 25-річного бразильця зацікавлений Манчестер Юнайтед. Клуб готовий посперечатись з Арсеналом на тлі абсолютно провального сезону-2024/25 за талановитого футболіста.

Кунья має клаусулу у 62,5 млн фунтів, яка стане активною вже влітку. "Манкуніанці" мають намір значно полегшити свій фінансовий тягар шляхом продажу гравців та розривом контрактів із глибокими резервістами.

Окрім МЮ та Арсенала, інтерес до Куньї зберігає Ноттінгем Форест, який готується до повернення у Ліги чемпіонів за підсумками сезону.

У поточній кампанії Матеус зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше футболіст підписав новий довгостроковий контракт з Вулвергемптоном.