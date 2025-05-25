Манчестер Юнайтед погодив трансфер лідера Вулвергемптона

Манчестер Юнайтед та Вулвергемптон досягли принципової угоди щодо трансферу лідера "вовків" Матеуса Куньї.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Вондерерс отримають за свого футболіста 70 мільйонів фунтів, які "дияволи" будуть виплачувати трьома траншами. Контракт буде розраховано до літа 2030 року з можливістю автоматичного продовження ще на сезон.

Матеус Кунья провів 35 матчі за Вулвергемптон у нинішньому сезоні, забив 17 голів та віддав 6 гольові передачі.

Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 55 млн євро.

Раніше стала відома доля Рубена Аморіма та Алехандро Гарначо в Манчестер Юнайтед.