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Зірка Вулвергемптона підписав новий контракт з клубом

Володимир Максименко — 2 лютого 2025, 09:01
Кунья підписав новий контракт із Вулвергемптоном
Матеус Кунья
Getty images

Вінгер Вулвергемптона Матеус Кунья підписав новий контракт зі своїм клубом.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Нова угода розрахована до 2029 року та включатиме фіксовану суму відступних, за яку бразилець зможе залишити "вовків".

Зазначимо, що інтерес до Куньї довгий час виявляє лондонський Арсенал, який хотів би мати більш глибоку лаву для запасних. "Каноніри" активізувались на тлі травми Букайо Сака, втім, переговори щодо Матеуса вирішили відкласти до літа.

У сезоні-2024/25 Кунья зіграв 24 матчі за свій клуб у всіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше вінгер отримав дискваліфікацію за бійку із представниками Лестера.

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