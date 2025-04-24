Манчестер Юнайтед узгодив трансфер лідера Вулвергемптона

Манчестер Юнайтед домовився з Вулвергемптоном про перехід півзахисника Матеуса Куньї у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Goal.

Завдяки хорошим виступам Куньх за останні два сезони Юнайтед звернув увагу на 25-річного бразильця. Інтерес до гравця проявляли Арсенали і Ноттінгем Форест, але МЮ захопив лідерство.

Зазначається, що керівництво манкуніанців погодило всі умови трансферу як з Вулвергемптоном, так і з самим футболістом. Сума трансферу складе 62,5 млн фунтів.

Про перехід буде оголошено ще до відкриття літнього трансферного вікна.

Матеус Кунья провів 31 матч за Вулвергемптон у нинішньому сезоні, забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі.

Напередодні повідомлялося, що Манчестер Юнайтед відмовився від ідеї придбати цього літа форварда Наполі Віктора Осімгена та зосередився на бомбардирі АПЛ.