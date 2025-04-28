Манчестер Юнайтед завершує трансфер лідера Вулвергемптона

Манчестер Юнайтед працює над переходом півзахисника Вулвергемптона Матеуса Куньї у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі Юнайтед узгоджує з гравцем останні умови особистого контракту. Зазначається, що бразилець дуже хоче приєднатися до проєкту МЮ.

Раніше повідомлялося, що керівництво манкуніанців погодило всі умови трансферу з "вовками". Сума угоди складе 62,5 млн фунтів.

🚨🇧🇷 Manchester United keep working to seal Matheus Cunha deal very soon, plan confirmed since one week ago.



Negotiations underway on final contract details for the Brazilian who’s keen on joining the project. pic.twitter.com/Ae5OHL38It — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025

Матеус Кунья провів 32 матчі за Вулвергемптон у нинішньому сезоні, забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі.

Напередодні повідомлялося, що Манчестер Юнайтед відмовився від ідеї придбати цього літа форварда Наполі Віктора Осімгена та зосередився на бомбардирі АПЛ