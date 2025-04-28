Манчестер Юнайтед завершує трансфер лідера Вулвергемптона
Матеус Кунья
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Манчестер Юнайтед працює над переходом півзахисника Вулвергемптона Матеуса Куньї у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі Юнайтед узгоджує з гравцем останні умови особистого контракту. Зазначається, що бразилець дуже хоче приєднатися до проєкту МЮ.
Раніше повідомлялося, що керівництво манкуніанців погодило всі умови трансферу з "вовками". Сума угоди складе 62,5 млн фунтів.
Матеус Кунья провів 32 матчі за Вулвергемптон у нинішньому сезоні, забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі.
Напередодні повідомлялося, що Манчестер Юнайтед відмовився від ідеї придбати цього літа форварда Наполі Віктора Осімгена та зосередився на бомбардирі АПЛ