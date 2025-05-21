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Хоче перейти в АПЛ. Осімхен відмовив Ювентусу

Олег Дідух — 21 травня 2025, 15:33
Хоче перейти в АПЛ. Осімхен відмовив Ювентусу
Віктор Осімхен
x.com/Galatasaray

Зірковий форвард Наполі та збірної Нігерії Віктор Осімхен, який проводить нинішній сезон в оренді у Галатасараї, відмовився переходити в Ювентус.

Про це повідомляє Il Mattino.

Туринський клуб планує влітку продати сербського нападника Душана Влаховича та наразі шукає нового зіркового форварда на наступний сезон. Ювентус тривалий час працював над підписанням Осімхена, проте тепер отримав від 26-річного нігерійця остаточну відмову.

Для нападника пріоритетним варіантом продовження кар’єри є АПЛ. Найбільш наполегливий інтерес до Осімхена серед англійських клубів проявляють Арсенал і Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні на рахунку Осімхена 36 голів і 8 асистів у 40 матчах за Наполі в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до нігерійця з боку Фенербахче.

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