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Челсі може продати Жоау Фелікса в січні

Олег Дідух — 25 грудня 2024, 14:41
Челсі може продати Жоау Фелікса в січні
Жоау Фелікс
ФК Челсі

Португальський нападник Жоау Фелікс може покинути Челсі під час січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Найближчим часом керівництво Челсі обговорить з 25-річним форвардом його майбутнє. Фелікс не є гравцем стартового складу, португалець незадоволений кількістю ігрового часу, який він отримує.

"Сині" не можуть гарантувати нападнику місця в основі, та хочуть зрозуміти, чи готовий залишитися у клубі в статусі гравця ротації. Якщо ексфорвард Атлетико Мадрид захоче покинути Лондон – втримувати його не будуть.

Фелікс перейшов у Челсі влітку поточного року за 52 мільйони євро, контракт двіє до літа 2031 року. Раніше він провів у лондонському клубі на правах оренди другу половину сезону-2022/23.

У поточному сезоні на рахунку португальця 5 голів і 2 асисти в 16 матчах за Челсі в усіх турнірах.

Челсі Жоау Фелікс

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