Екстренер Мілана та Інтера може очолити Фіорентину

Головний тренер Аль-Насра Стефано Піолі може очолити Фіорентину.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Наразі клуб із Флоренції шукає заміну Раффаеле Палладіно, який покинув Фіорентину наприкінці травня та незабаром очолить Аталанту. Саме Піолі розглядається як пріоритетна кандидатура.

Тренер знаходиться на постійному контакті з Фіорентиною, і готовий покинути Аль-Наср заради роботи у Флоренції. Піолі вже працював із "Фіалками" у 2017 – 2019 роках.

За інформацією ViolaNews, альтернативним варіантом для Фіорентини є колишній наставник збірної Бельгії Доменіко Тедеско.

Нагадаємо, у сезоні, що завершився, Фіорентина фінішувала шостою в турнірній таблиці Серії А та вийшла до півфіналу Ліги конференцій.