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Вітсель покине Атлетико Мадрид вільним агентом

Олег Дідух — 26 травня 2025, 19:06
Вітсель покине Атлетико Мадрид вільним агентом
Аксель Вітсель
instagram.com/axelwitsel28

Зірковий бельгійський півзахисник Аксель Вітсель покине Атлетико Мадрид найближчого літа.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У неділю, 25 травня, Атлетико в матчі заключного, 38 туру Ла Ліги на виїзді обіграв Жирону з рахунком 4:0, 36-річний бельгієць провів на полі всі 90 хвилин.

Для Вітселя цей матч став прощальним за команду Дієго Сімеоне. Він покидає Атлетико на правах вільного агента – його контракт діє до кінця червня поточного року та не буде продовжений.

Вітсель виступав за Атлетико з літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 21 матч у всіх турнірах, у яких він відзначився 1 асистом.

Також цього літа Атлетико покине Сесар Аспілікуета. Раніше повідомлялося про те, що він може продовжити кар’єру в Сельті.

Вітсель Атлетико Мадрид

Вітсель

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