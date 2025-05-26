Вітсель покине Атлетико Мадрид вільним агентом

Зірковий бельгійський півзахисник Аксель Вітсель покине Атлетико Мадрид найближчого літа.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

У неділю, 25 травня, Атлетико в матчі заключного, 38 туру Ла Ліги на виїзді обіграв Жирону з рахунком 4:0, 36-річний бельгієць провів на полі всі 90 хвилин.

Для Вітселя цей матч став прощальним за команду Дієго Сімеоне. Він покидає Атлетико на правах вільного агента – його контракт діє до кінця червня поточного року та не буде продовжений.

Вітсель виступав за Атлетико з літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 21 матч у всіх турнірах, у яких він відзначився 1 асистом.

Також цього літа Атлетико покине Сесар Аспілікуета. Раніше повідомлялося про те, що він може продовжити кар’єру в Сельті.