Вітсель покине Атлетико Мадрид вільним агентом
Аксель Вітсель
instagram.com/axelwitsel28
Зірковий бельгійський півзахисник Аксель Вітсель покине Атлетико Мадрид найближчого літа.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
У неділю, 25 травня, Атлетико в матчі заключного, 38 туру Ла Ліги на виїзді обіграв Жирону з рахунком 4:0, 36-річний бельгієць провів на полі всі 90 хвилин.
Для Вітселя цей матч став прощальним за команду Дієго Сімеоне. Він покидає Атлетико на правах вільного агента – його контракт діє до кінця червня поточного року та не буде продовжений.
Вітсель виступав за Атлетико з літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 21 матч у всіх турнірах, у яких він відзначився 1 асистом.
Також цього літа Атлетико покине Сесар Аспілікуета. Раніше повідомлялося про те, що він може продовжити кар’єру в Сельті.