Диявол — не такий страшний, як малюють. Чому очки для збірної України з Бельгією — реалістичне завдання

Вирішальним для збірної України матчем на чемпіонаті Європи з футболу-2024 буде поєдинок із командою Бельгії. Колективи зустрінуться в межах третього туру турніру.

Перед грою більшість спеціалістів та аналітиків віддають перевагу землякам Енцо Шифо. На нашу ж думку, є всі підстави говорити про те, що "синьо-жовтим" протистоятиме та команда, яка їм цілком "по зубам". Розповідаємо, чому.

Тренер із сумнівним бекграундом

В історії збірної з прізвиськом "червоні дияволи" є два успішні десятиліття, коли Бельгія була близькою до жаданого титулу. У 1980-му році представники країни зі столицею в Брюсселі програли у фіналі чемпіонату континенту в Італії, а за шість років посіли четверту сходинку на ЧС у Мексиці. Це не була команда з розсипом зірок. Обидва успіхи пов'язані з ім'ям наставника, яким у ті роки був Гі Тіс.

Локальні досягнення Бельгії за останні 10 років теж не були в можливими без сильних особистостей на лаві. З Марком Вілмотсом Бельгія дійшла до 1/4 фіналу мундіалю-2014 та ЧЄ-2016. З іспанцем Роберто Мартінесом "дияволи" взяли третє місце на ЧС-2018, а за 5 років знову опинилися у чвертьфіналі Євро. На фоні попередників нинішній керманич команди Бельгії Доменіко Тедеско не має ані подібної харизми, ані досвіду, хай у Німеччині його нерідко й порівнюють із Юліаном Нагельсманном.

Лідери не в кращій формі

Ватажками бельгійської зграї не один рік є футболісти, яких знають більшість уболівальників. Сьогодні це вже вікові гравці, яким давно за 30, і кращі сезони кожного з них, вірогідно, позаду. Власне, і попередній розіграш вийшов далеко не ідеальним для кожного з них.

В першу чергу, мова про Кевіна Де Брюйне. Хавбек Манчестер Сіті пропустив пів сезону через серйозне пошкодження, а за збірну не грав узагалі майже рік. До Євро 32-річний Кевін підійшов не в оптимальних кондиціях, хоча вже по ходу турніру додає, про що свідчить і гол у ворота Румунії. 37-річний Ян Вертонген вже не належить до найкращих центрбеків Європи, і сильно втратив у швидкості, але його авторитет серед партнерів беззаперечний. Як і 35-річного Акселя Вітселя, проте на ньому фокусуватися не варто — представник мадридського Атлетико зіграти не зможе.

Бельгії не звикати розчаровувати вже на груповій стадії

Так, у попередні роки бельгійці привчили до високих результатів на великих турнірах. Проте саме після невдачі на останньому мундіалі в Катарі Мартінес, який з-поміж інших наставників збірної Бельгії був до омріяних успіхів ближче, вирішив піти за сенсаційної ситуації.

Мова про сценарій, який амбіційні бельгійці не могли собі навіть уявити. "Червоні дияволи" не змогли вийти із групи, яка за складом та силою учасників багато в чому схожа з квартетом E на ЧЄ-2024. Тоді "червоні дияволи" виявилися неспроможними вийти одним із двох переможців у сутичці з Канадою, Марокко та Хорватією. Команда Мартінеса переграла збірну з Північної Америки, поступилася африканцям та на пару з іншою європейською командою в останньому турі не забивала.

Збитий приціл у головної ударної сили

Перші голи бельгійців на Євро не випадково забили центральні півзахисники. Звісно, Де Брюйне — Універсал саме з великої літери, здатний закрити ледь не будь-яку позицію в атаці та в центрі поля вище зони опорного хавбека, проте це не відміняє факту вкрай слабкої гри саме нападників. Зокрема, ставки Тедеско у атаці — Ромелу Лукаку.

Так, футболіст, права на якого належать англійському Челсі, провів сильний сезон у складі італійської Роми, проте на ЧЄ ніби не в своїй тарілці. Звісно, він забив уже тричі. З "маленькою" поправкою — усі голи не були зараховані. Ромелу — лідер турніру за такими показниками, як "втрачені гольові можливості" (їх у нападника 4) та "удари в площину" (5). І є всі передумови для того, щоб матч з Україною так само приніс Лукаку лише негативні емоції.

В України є досвід перемог над провідними збірними Європи

Обіграти суперника-гранда із Ребровим на чолі Україні поки не вдавалося. А от із його попередником та нинішнім очільником УАФ Андрієм Шевченком такий позитив у "синьо-жовтих" є. Мова про звитяги в протистояннях із Португалією та Іспанією, здобуті у різних стилях та за різних обставин. Проте головне в іншому — смак таких звершень футболісти головної команди України знають і пам'ятають.

Психологія — важлива складова перемог на полі. Враховуючи усі "гойдалки", які відчула на собі збірна України на Євро, можливість "накачки" команди такими приємними історичними миттєвостями недооцінювати теж не варто.