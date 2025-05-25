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Атлетико розгромив Жирону Циганкова та Крапивцова у 38 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 25 травня 2025, 16:58
Атлетико розгромив Жирону Циганкова та Крапивцова у 38 турі Ла Ліги

У неділю, 25 травня, відбулися матчі 38 туру іспанської Ла Ліги.

У стартовій зустрічі ігрового дня Жирона Владислава Крапивцова та Віктора Циганкова вдома поступилась мадридському Атлетико. Хеттриком у складі "матрацників" відзначився нападник Александер Серлот, ще один гол в активі захисника Клемана Лангле.

Зазначимо, що для 19-річного голкіпера це друга поява на полі в сезоні-2024/25. Крапивцов дебютував за Жирону в матчі проти Реал Сосьєдаду, пропустивши три голи та здійснивши чотири сейви.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
38 тур, 25 травня

Жирона – Атлетико 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 – 68 Серлот, 0:2 – 87 Лангле, 0:3 – 90 Серлот, 0:4 – 90+3 Серлот

17:15 Вільярреал – Севілья 

22:00 Атлетик – Барселона

Нагадаємо, напередодні Реал переміг у прощальному матчі Анчелотті завдяки дублю Мбаппе.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Атлетико Мадрид

Жирона

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