Вітсель підписав новий контракт з Атлетико

35-річний півзахисник Аксель Вітсель підписав новий контракт із мадридським Атлетико.

Про це повідомляє пресслужба "матрацників".

Нова угода з гравцем збірної Бельгії розрахована до 2025 року. У попередньому сезоні Вітсель провів за Атлетико 51 матч і забив 2 голи.

Раніше стало відомо, що Аксель отримав виклик до збірної Бельгії на чемпіонат Європи-2024. Зазначимо, що "червоні дияволи" зустрінуться на груповому етапі з Україною, Словаччиною та Румунією.

Континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.