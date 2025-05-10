Швидше на 4 хвилини: форвард Атлетико відзначився найбільш раннім хеттриком в історії Ла Ліги
Нападник Атлетико Александер Серлот додав до свого резюме одне визначне досягнення в межах іспанської Ла Ліги.
Про це повідомляє Opta.
Сьогодні, 10 травня, в межах 35 туру чемпіонату Іспанії "кольчонерос" зійшлися з Реал Сосьєдадом. І вже за підсумками стартового відрізку матчу 29-річний норвежець відзначився рекордом.
За перші 11 хвилин Серлот тричі вразив ворота Алекса Реміро. Згідно з джерелом, Александер оформив найбільш ранній хеттрик в історії Ла Ліги.
Нападник перевершив досягнення Едмундо "Мундо" Суареса (1941 рік) та Карлоса Бестіта (1929 рік). Вони обидва забили три голи за перші 15 хвилин матчу.
Варто зазначити, що Серлот на цьому не зупинився, і на 30-й хвилині він оформив покер.
Нагадаємо, що завтра, 11 травня, відбудеться центральний матч сезону Ла Ліги: у поєдинку 35 туру зустрінуться Барселона та Реал. Ця гра розпочнеться о 17:15 за київським часом.
Раніше стало відомо, що два основні гравці каталонського клубу не зможуть вийти у стартовому складі.