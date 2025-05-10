Швидше на 4 хвилини: форвард Атлетико відзначився найбільш раннім хеттриком в історії Ла Ліги

Нападник Атлетико Александер Серлот додав до свого резюме одне визначне досягнення в межах іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє Opta.

Сьогодні, 10 травня, в межах 35 туру чемпіонату Іспанії "кольчонерос" зійшлися з Реал Сосьєдадом. І вже за підсумками стартового відрізку матчу 29-річний норвежець відзначився рекордом.

За перші 11 хвилин Серлот тричі вразив ворота Алекса Реміро. Згідно з джерелом, Александер оформив найбільш ранній хеттрик в історії Ла Ліги.

Нападник перевершив досягнення Едмундо "Мундо" Суареса (1941 рік) та Карлоса Бестіта (1929 рік). Вони обидва забили три голи за перші 15 хвилин матчу.

11 - Alexander Sorloth 🇳🇴, who has scored four goals in first half vs Real Sociedad, has scored the earliest hat-trick in @LaLigaEN history (at 11'), overpassing one by Mundo in 1941 and another by Bestit in 1929 (both at 15' of the game). Legendary. 📚 pic.twitter.com/MhsDhgYCID — OptaJose (@OptaJose) May 10, 2025

Варто зазначити, що Серлот на цьому не зупинився, і на 30-й хвилині він оформив покер.

Нагадаємо, що завтра, 11 травня, відбудеться центральний матч сезону Ла Ліги: у поєдинку 35 туру зустрінуться Барселона та Реал. Ця гра розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Раніше стало відомо, що два основні гравці каталонського клубу не зможуть вийти у стартовому складі.