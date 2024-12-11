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Тоналі хоче покинути Ньюкасл і повернутися в Італію

Олег Дідух — 11 грудня 2024, 20:19
Тоналі хоче покинути Ньюкасл і повернутися в Італію
Сандро Тоналі
Getty Images

Зірковий півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі може повернутися у Серію А.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, 24-річний хавбек незадоволений своїм становищем у Ньюкаслі. Сандро не влаштовує кількість ігрової практики, яку він отримує в клубі після завершення терміну дискваліфікації за нелегальні ставки.

Тоналі хотів би повернутися у Серію А, пріоритетним варіантом є його колишній клуб, Мілан, звідки він і перейшов у Ньюкасл у 2023 році. Проте у послугах гравця також зацікавлені Ювентус та Інтер, який був близьким до підписання гравця ще влітку 2021 року.

Для будь-якого з італійських клубів проблемою може стати як висока трансферна вартість півзахисника (38 мільйонів євро), так і його зарплата у 9 мільйонів євро на рік.

У поточному сезоні на рахунку Тоналі 2 асисти в 15 матчах за Ньюкасл у всіх турнірах. Раніше "Сорокам" приписували інтерес до Михайла Мудрика.

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