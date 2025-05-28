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Осімхен отримав шалену пропозицію із Саудівської Аравії

Олександр Булава — 28 травня 2025, 16:28
Осімхен отримав шалену пропозицію із Саудівської Аравії
Instagram Галатасарая

Зірковий форвард Наполі та збірної Нігерії Віктор Осімхен, який проводить нинішній сезон в оренді у Галатасараї, опинився у сфері інтересів саудівського Аль-Халяля.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Саудівський клуб сподівається переконати нападника підписати контракт до старту клубного чемпіонату світу. Гравцю запропонують 3-річну угоду на 120 млн євро.

Переговори з Наполі повинні розпочатися найближчим часом. Наразі невідомо, яку суму Аль-Хіляль запропонує за гравця.

Для нападника пріоритетним варіантом продовження кар’єри є АПЛ. Найбільш наполегливий інтерес до Осімхена серед англійських клубів проявляють Арсенал і Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні на рахунку Осімхена 36 голів і 8 асистів у 40 матчах за Наполі в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до нігерійця з боку Фенербахче.

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