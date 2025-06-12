Дешам може очолити збірну Саудівської Аравії

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам в 2026 році може очолити збірну Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, контракт Дешама зі збірною Франції діє до кінця чемпіонату світу 2026 року. У січні поточного року тренер заявив, що після цього покине свою посаду.

Представники Інвестиційного фонду Саудівської Аравії (PIF) вже зв’язалися з оточенням Дешама та запропонували йому очолити місцеву збірну після ЧС-2026. Тренеру лестить інтерес з боку саудитів, проте наразі він повністю зосереджений на роботі зі збірною Франції та не бажає вести переговори.

Дешам очолює збірну Франції з літа 2012 року. В 2018 році привів команду до другого в історії титулу чемпіонів світу.