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Ексзірка Арсенала може повернутися в Марсель

Олег Дідух — 11 липня 2025, 19:12
Ексзірка Арсенала може повернутися в Марсель
П'єр-Емерік Обамеянг
Getty Images

Відомий форвард Аль-Кадісії П’єр-Емерік Обамеянг може повернутися в Марсель.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Минулого року Обамеянг перейшов із Марселя в Аль-Кадісію, підписавши з клубом із Саудівської Аравії дворічний контракт – до літа 2026 року. Проте, за інформацією Скіри, цього літа 36-річний нападник буде доступний як вільний агент.

У минулому сезоні на рахунку Обамеянга 21 гол і 3 асисти в 36 матчах за Аль-Кадісію в усіх турнірах. Нападник відомий за виступами за Боруссію Дортмунд, лондонський Арсенал, Барселону, Челсі, Сент-Етьєнн, Діжон, Лілль і Монако.

Раніше повідомлялося про те, що на позицію центрфорварда Аль-Кадісія підпише гравця збірної Італії та Аталанти Матео Ретегі. За нього заплатять 70 мільйонів євро.

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