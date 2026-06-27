Твенте підписав форварда збірної Нідерландів

Нападник амстердамського Аякса та збірної Нідерландів Воут Вегхорст перейде в Твенте.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Енсхеде.

Вегхорст приєднається до Твенте 1 липня поточного року на правах вільного агента – його контракт із Аяксом спливає 30 червня. Угода 33-річного нападника з Твенте розрахована на два сезони – до кінця червня 2028 року.

За Аякс Вегхорст виступав з літа 2024 року. У сезоні-2025/26 на його рахунку 9 голів і 4 асисти в 34 матчах у всіх турнірах на клубному рівні.

Вегхорст потрапив у заявку збірної Нідерландів на чемпіонат світу 2026 року, проте на груповому етапі жодного разу не з'явився на полі. Сумарно на рахунку Воута 14 голів у 52 матчах за збірну Нідерландів.