Зірка Наполі запропонував свої послуги Мілану
Зірковий нападник Наполі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку може продовжити кар'єру в Мілані.
Про це повідомляє Tuttosport.
Після несанкціонованої відпустки Лукаку Наполі твердо вирішив позбутися форварда в літнє трансферне вікно. Бельгієць уже почав пошуки нового клубу на наступний сезон.
Лукаку хотів би повернутися в місто Мілан. Проте після скандального прощання форварда з Інтером влітку 2023 року (нападник таємно вів переговори з Ювентусом) дороги назад у стан "нерадзуррі" для нього немає.
У зв'язку з цим, Лукаку запропонував свої послуги Мілану, який якраз знаходиться у пошуках забивного нападника на наступний сезон. Проте керівництво "россонері" сприйняло таку пропозицію без ентузіазму через високу зарплату 32-річного бразильця та побоювання щодо його фізичного стану.
Нагадаємо, за свою несанкціоновану відпустку Лукаку отримав великий штраф від Наполі.