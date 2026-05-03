Лукаку цікавляться клуби з Туреччини та Саудівської Аравії

Олег Дідух — 3 травня 2026, 15:48
Нападник Наполі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку може продовжити кар'єру за межами топ-5 європейських чемпіонатів.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, до 32-річного бельгійця є інтерес з боку клубів із Туреччини та Саудівської Аравії. Наполі хоче отримати за свого гравця 10 мільйонів євро.

Контракт Лукаку з чемпіонами Італії розрахований до літа 2027 року, зарплата становить 8 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, Наполі вирішив позбутися Лукаку через його проблеми з дисципліною: нападник дозволив собі несанкціоновану відпустку в квітні.

Лукаку вже пропонував свої послуги Мілану та клубам із АПЛ, проте інтересу до іменитого нападника в топових європейських лігах поки що не проявляє ніхто.

