Лукаку цікавляться клуби з Туреччини та Саудівської Аравії
Нападник Наполі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку може продовжити кар'єру за межами топ-5 європейських чемпіонатів.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його інформацією, до 32-річного бельгійця є інтерес з боку клубів із Туреччини та Саудівської Аравії. Наполі хоче отримати за свого гравця 10 мільйонів євро.
Контракт Лукаку з чемпіонами Італії розрахований до літа 2027 року, зарплата становить 8 мільйонів євро на рік.
Нагадаємо, Наполі вирішив позбутися Лукаку через його проблеми з дисципліною: нападник дозволив собі несанкціоновану відпустку в квітні.
Лукаку вже пропонував свої послуги Мілану та клубам із АПЛ, проте інтересу до іменитого нападника в топових європейських лігах поки що не проявляє ніхто.