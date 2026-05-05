Лукаку повернувся до тренувань із Наполі

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку прибув у розташування Наполі та відновив тренування.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Поки що Лукаку тренується за індивідуальною програмою, оскільки ще не до кінця відновився після травми.

Наприкінці березня форвард відправився у розташування збірної Бельгії, проте там лікарі виявили, що травма 32-річногно форварда ще не до кінця залікована.

Після цього Лукаку мав повернутися в розташування Наполі, проте без дозволу клубу залишився в Бельгії та самостійно відновлювався після травми, ігноруючи вимоги клубу повернутися в Італію.

Наприкінці квітня Лукаку ненадовго з'явився на базі Ннаполі, проте, отримавши штраф, повернувся в Бельгію доліковувати травму – цього разу вже з дозволу клубу. Тепер же форвард повернувся до тренувань у розташуванні клубу.

Несанкціонована відпустка Лукаку призвела до того, що клуб вирішив позбутися нападника наприкінці поточного сезону.