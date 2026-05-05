Лукаку повернувся до тренувань із Наполі
Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку прибув у розташування Наполі та відновив тренування.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Поки що Лукаку тренується за індивідуальною програмою, оскільки ще не до кінця відновився після травми.
Наприкінці березня форвард відправився у розташування збірної Бельгії, проте там лікарі виявили, що травма 32-річногно форварда ще не до кінця залікована.
Після цього Лукаку мав повернутися в розташування Наполі, проте без дозволу клубу залишився в Бельгії та самостійно відновлювався після травми, ігноруючи вимоги клубу повернутися в Італію.
Наприкінці квітня Лукаку ненадовго з'явився на базі Ннаполі, проте, отримавши штраф, повернувся в Бельгію доліковувати травму – цього разу вже з дозволу клубу. Тепер же форвард повернувся до тренувань у розташуванні клубу.
Несанкціонована відпустка Лукаку призвела до того, що клуб вирішив позбутися нападника наприкінці поточного сезону.