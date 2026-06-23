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Зірка збірної Марокко може завершити кар’єру в 28 років і стати імамом

Олег Дідух — 23 червня 2026, 10:38
Зірка збірної Марокко може завершити кар’єру в 28 років і стати імамом
Нуссаїр Мазрауї
ФК Манчестер Юнайтед

Фланговий захисник Манчестер Юнайтед і збірної Марокко Нуссаїр Мазрауї розглядає можливість раннього завершення спортивної кар'єри. Він хоче присвятити себе релігії.

Про це повідомляє Goal.com.

"Я можу завершити кар'єру після чемпіонату світу 2026 року. Життя коротке. Я хотів би вивчити Коран напам'ять та в майбутньому стати імамом у мечеті", – заявив Мазрауї.

Контракт Мазрауї з Манчестер Юнайтед діє до літа 2028 року, трансферна вартість 28-річного захисника наразі оцінюється у 18 мільйонів євро.

На чемпіонаті світу 2026 року Мазрауї взяв участь у обох матчах збірної Марокко, сумарно провівши на полі 170 хвилин. Марокканці з 4 очками після 2 турів зберігають високі шанси на вихід у плейоф мундіалю.

Завершення кар'єри Нуссаїр Мазрауї

Нуссаїр Мазрауї

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