Зірка збірної Марокко може завершити кар’єру в 28 років і стати імамом

Фланговий захисник Манчестер Юнайтед і збірної Марокко Нуссаїр Мазрауї розглядає можливість раннього завершення спортивної кар'єри. Він хоче присвятити себе релігії.

Про це повідомляє Goal.com.

"Я можу завершити кар'єру після чемпіонату світу 2026 року. Життя коротке. Я хотів би вивчити Коран напам'ять та в майбутньому стати імамом у мечеті", – заявив Мазрауї.

Контракт Мазрауї з Манчестер Юнайтед діє до літа 2028 року, трансферна вартість 28-річного захисника наразі оцінюється у 18 мільйонів євро.

На чемпіонаті світу 2026 року Мазрауї взяв участь у обох матчах збірної Марокко, сумарно провівши на полі 170 хвилин. Марокканці з 4 очками після 2 турів зберігають високі шанси на вихід у плейоф мундіалю.