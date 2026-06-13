Це були дуже великі інвестиції: новий тренер Бенфіки – про майбутнє Судакова в клубі

Новоспечений наставник Бенфіки Марку Сілва висловився щодо майбутнього українського півзахисника команди Георгія Судакова в лісабонському клубі, наголосивши, що розраховує на нього.

Слова фахівця наводить A Bola.

"Очевидно, ми на нього розраховуємо; це були дуже великі інвестиції. Судаков, судячи з характеристик моїх команд, має профілm, гравця, який зазвичай показує хороші результати. Я в нього дуже вірю.

Він мав складний рік, дуже непростий в особистому плані, але ми тут для того, щоб вивести його на той рівень, на якому він повинен грати. Я не збираюся говорити про сильні та слабкі сторони команди, я не хочу розкривати жодних переваг", – зазначив Сілва.

Нагадаємо, що Судаков виступає за португальський гранд із кінця літа 2025-го. Майже одразу став стабільним гравцем старту, але згодом втратив довіру від Жозе Моурінью, коли той ще керував командою.

У футболці "орлів" Георгій провів 36 матчів, у яких відзначився 4 голами та 5 асистами.

Як відомо, португальський спеціаліст Марку Сілва останні п'ять років очолював лондонський Фулгем. Він підписав контракт із лісабонським клубом на два сезони з опцією продовження ще на одну кампанію.