Рома націлилася на вінгера збірної Норвегії

Вінгер РБ Лейпциг і збірної Норвегії Антоніо Нуса може продовжити кар'єру в Ромі.

Про це повідомляє Goal.com.

Рома наразі продовжує пошуки нового вінгера. Після невдалої спроби підписати Крісенсіо Саммервілла (його в останній момент перехопив Аль-Хіляль) римляни переключили свою увагу на Нусу.

Перші переговори вже відбулися. РБ Лейпциг вимагає за свого гравця 60 мільйонів євро, і готовий знизити свої апетити максимум на 5 мільйонів. Окрім Роми, інтерес до Нуси після успішного виступу на ЧС-2026 також проявляють Ньюкасл і Арсенал.

Контракт 21-річного вінгера діє до літа 2029 року. В минулому сезоні на його рахунку 5 голів і 4 асисти в 35 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Нуса відзначився 9 голами в 30 матчах за збірну Норвегії.