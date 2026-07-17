Ексзахисник Шахтаря може стати одноклубником Довбика
Бразильський захисник Фіорентини Додо, який раніше виступав за донецький Шахтар, може перейти в Рому.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Раніше Рома несподівано втратила Зекі Челіка. Турецький захисник був у кроці від продовження контракту з римлянами, проте в останній момент його перехопив Ювентус.
Тепер у Роми раптово виникла потреба терміново шукати нового правого захисника. І Додо є одним із найбільш реалістичних варіантів для клубу Артема Довбика.
Зазначимо, що Додо перейшов у Фіорентину з донецького Шахтаря у 2022 році за 15 мільйонів євро. У минулому сезоні на його рахунку 2 голи та 3 асисти в 47 матчах за італійський клуб у всіх турнірах.
Контракт 27-річного бразильця з Фіорентиною діє до літа 2027 року, трансферна вартість наразі оцінюється в 16 мільйонів євро. Раніше ним цікавився Ноттінгем Форест.