Рома продовжила контракти з двома гравцями збірної Італії

Центральний захисник Джанлука Манчіні та опорний хавбек Браян Крістанте продовжили контракти з Ромою.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Угода з Крістанте розрахована на два роки – до кінця червня 2028 року. Контракт із Манчіні діятиме на рік довше – до літа 2029 року. Попередні контракти обох гравців збірної Італії діяли до літа 2027 року.

Обидва гравці перейшли у Рому з Аталанти: Крістанте – влітку 2018 року, Манчіні – роком пізніше. Раніше "вовки" також продовжили контракт із зірковим аргентинським форвардом Пауло Дібалою, який міг стати вільним агентом уже цього літа.

Нагадаємо, Рома може втратити хавбека збірної Франції Ману Коне, за якого борються Челсі та Манчестер Юнайтед.