Аль-Хіляль за 80 млн євро підпише вінгера Вест Гема

Саудівський Аль-Хіляль досяг принципової домовленості з лондонським Вест Гемом щодо переходу нідерландського вінгера Кріcенсіо Саммервілла.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Футболісту запропонували фінансово вигідні умови особистого контракту, після чого він отримав дозвіл пройти медичне обстеження.

Аль-Хіляль уперше звернувся до Саммервілла ще у травні. На той момент нідерландець хотів оцінити пропозиції від європейських клубів.

Раніше повідомлялося, що римська Рома була готова запропонувати за гравця лише 46 мільйонів євро. Третя пропозиція італійського клубу стала фінальною – "вовки" вимагали визначеності щодо трансферу протягом 24 годин.

У минулій кампанії Саммервілл взяв участь у 34 поєдинках за "молотобійців", відзначившись 7 голами та 3 результативними передачами. Втім, це не врятувало лондонців, які посіли 18-те місце в Прем'єр-лізі та понизилися у класі до Чемпіоншипу.

Раніше повідомлялося про інтерес Аль-Хіляля до нападника Баварії та збірної Англії Гаррі Кейна.