Тоналі "мріє" про повернення до Мілана, але на нього є й інший претендент – Моретто

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі все ще бачить себе, граючим у футболці Мілана.

Про це розповів журналіст Relevo Маттео Моретто.

Нещодавно сам Тоналі зізнався, що хотів би у майбутньому повернутися до італійської Серії А. Ці слова одразу ж викликали хвилю чуток про його потенційне повернення до Мілана. І, на думку Моретто, все не просто так.

"Слова Тоналі підігріли уяву багатьох уболівальників, особливо в Італії та, зокрема, в Мілані: він завжди залишав двері відкритими для свого повернення до "россонері". Я хочу розповісти вам про найімовірніший сценарій, враховуючи, що зараз середина жовтня. На даний момент практично неможливо уявити, що Тоналі покине Ньюкасл у січні. Ми обговоримо це знову в червні: зацікавленим клубам доведеться попрацювати над цим наступного року", – сказав Моретто.

Але "дияволам", якщо вони захочуть повернути Сандро, доведеться витримати конкуренцію з боку Ювентуса, якого Моретто назвав головним заціавленим клубом у даному трансфері.

"З січня 2025 року команда, яка найбільше працювала над цим питанням, – це Ювентус, команда Крістіано Джунтолі (технічний директор Ювентуса до червня 2025 року): були контакти, зустрічі та обговорення. Юве намагався глибше зануритися в ситуацію, особливо через оточення гравця. На сьогоднішній день командою, яка найбільш пильно стежить за ситуацією, є Ювентус, як і багато клубів з АПЛ та за її межами".

Сандро Тоналі виступав за Мілан з вересня 2020 року, коли його орендували у Брешії за 5 мільйонів євро. Через рік "червоно-чорні" викупили футболіста за 14,28 мільйона. Влітку 2023 року Мілан погодився продати Тоналі Ньюкаслу за 58,9 мільйона. При цьому сам Сандро хотів залишитися у клубі.

Нагадаємо, що колишнього одноклубника Сандро Тоналі по Мілану Рафаеля Леау виключили із заявки збірної Португалії на матч проти Угорщини у відборі чемпіонату світу-2026.