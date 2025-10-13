Тренер Португалії виключив зірку Мілана зі складу через погану фізичну форму

Зірковий вінгер Мілана Рафаель Леау пропустить наступний матч збірної Португалії у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Угорщини.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу Португалії.

Згідно з джерелом, Леау був виключений із заявки португальської збірної на гра проти угорців за рішенням головного тренера Роберто Мартінеса – наставник залишився незадоволений ігровими кондиціями 26-річного футболіста.

"Рафаеля Леау виключили зі складу національної збірної, він не братиме участі у грі проти Угорщини. Рішення про виключення гравця було ухвалено тренером збірної Роберто Мартінесом після розгляду фізичного стану гравця", – йдеться у заяві Федерації.

У попередньому матчі між Португалією та Північною Ірландією (1:0) Рафаель Леау з'явився на полі на 61-й хвилині, вийшовши з лави запасних замість Педру Нету.

Поєдинок четвертого туру групового етапу відбору ЧС-2026 між Португалією та Угорщиною проходитиме завтра, 14 жовтня. Старт гри запланований на 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, свій матч у кваліфікації мундіалю 2026 року проведе збірна України. Наступним суперником підопічних Сергія Реброва буде збірна Азербайджану. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.