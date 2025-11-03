Схожі проблеми з Ямалем: Вільямсу можуть провести операцію через болі в паху
Getty Images
Лідер Атлетика Більбао Ніко Вільямс може бути прооперований найближчим часом через постійні болі в паху.
Про це повідомляє Sport.es.
Пошкодження обмежує гравця цього сезону, а консервативне лікування, включаючи фізіотерапію та відпочинок не принесло результатів.
Проблеми з пахом заважають Вільямсу викладатися на полі на повну. Медики Атлетика після консультацій із зовнішніми фахівцями розглядають операцію, через яку Вільямс не зможе виступати протягом трьох місяців.
З подібною проблемою стикнувся друг Вільямса Ламін Ямал. Вінгер Барселони також має пошкодження у паховій зоні, однак зірка "блаугранас" відмовився лягати на операційний стіл.
Ніко Вільямс у нинішньому сезоні провів 8 ігор за Атлетик у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 асисти.