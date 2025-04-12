Лідер Атлетика може залишитися в клубі до завершення кар’єри

Зірковий вінгер Атлетика Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс готовий залишитися в рідному клубі до завершення кар’єри.

Про це повідомляє Estadio Deportivo.

За їхньою інформацією, Вільямс готовий продовжити контракт з клубом і підняти клаусулу в новій угоді до такого рівня, який би відлякав потенційних покупців. У чинному контракті вінгера сума відступних становить цілком досяжні 60 мільйонів євро.

Ніко наразі не хоче покидати Атлетик і може залишитися в клубі до завершення кар’єри. Інтерес Барселони до гравця наразі знизився. В березні повідомлялося про те, що Вільямс близький до переходу в Арсенал.

У поточному сезоні на рахунку 22-річного вінгера 9 голів і 7 асистів у 40 матчах за Атлетик у всіх турнірах. Контракт діє до літа 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 70 мільйонів євро.