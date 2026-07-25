Атлетико Мадрид підписав іменитого хавбека ПСЖ

Атакувальний півзахисник ПСЖ і збірної Південної Кореї Лі Кан Ин став гравцем Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується. Умови особистого контракту Лі Кан Ина з Атлетико були узгоджені ще наприкінці червня.

Лі Кан Ин перейшов у ПСЖ влітку 2023 року з іспанської Мальорки за 22 мільйони євро. У сезоні-2025/26 на його рахунку 4 голи та 5 асистів у 39 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість 25-річного корейця наразі оцінюється в 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Атлетико Мадрид придбав опорного півзахисника Спортинга та збірної Данії Мортена Юльмана за 40 мільйонів євро.