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Атлетико Мадрид підписав хавбека збірної Аргентини

Олег Дідух — 18 липня 2025, 17:39
Атлетико Мадрид підписав хавбека збірної Аргентини
Тіаго Альмада
ФК Атлетико Мадрид

Атакувальний півзахисник Ботафого та збірної Аргентини Тіаго Альмада став гравцем Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт із 24-річним гравцем розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 21 мільйон євро.

Альмада другу частину сезону-2024/25 провів на правах оренди у Ліоні. За 20 матчів у складі "ткачів" гравець відзначився двома голами та п'ятьма асистами.

Варто зазначити, що Тьяго Альмада встановив трансферний рекорд МЛС, коли минулого літа Атланта Юнайтед продала його в Ботафого за 19,5 мільйона євро.

Атлетико звернув свою увагу на Альмаду після того, як клуб залишив багаторічний форвард-універсал Анхель Корреа, який вирішив продовжити кар'єру в Мексиці.

На рахунку Альмади 4 голи у 10 матчах за збірну Аргентини, з якою він став чемпіоном світу 2022 року.

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Альмада

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