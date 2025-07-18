Атлетико Мадрид підписав хавбека збірної Аргентини

Атакувальний півзахисник Ботафого та збірної Аргентини Тіаго Альмада став гравцем Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт із 24-річним гравцем розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 21 мільйон євро.

Альмада другу частину сезону-2024/25 провів на правах оренди у Ліоні. За 20 матчів у складі "ткачів" гравець відзначився двома голами та п'ятьма асистами.

Варто зазначити, що Тьяго Альмада встановив трансферний рекорд МЛС, коли минулого літа Атланта Юнайтед продала його в Ботафого за 19,5 мільйона євро.

Атлетико звернув свою увагу на Альмаду після того, як клуб залишив багаторічний форвард-універсал Анхель Корреа, який вирішив продовжити кар'єру в Мексиці.

На рахунку Альмади 4 голи у 10 матчах за збірну Аргентини, з якою він став чемпіоном світу 2022 року.