Райс: Арсенал знову знайшов свій ігровий ритм

Півзахисник Арсенала Деклан Райс після виходу у фінал Ліги чемпіонів заявив, що команда подолала спад форми.

Слова англійського хавбека наводить ВВС.

"Те, який шлях пройшов цей клуб за останні кілька років... були речі, які боляче б'ють по тобі як по гравцеві. Тренер узяв усе під повний контроль. Ми продовжували будувати, продовжували підштовхувати один одного.

У цьому турнірі та в АПЛ ми йшли на повну швидкість. Зараз, коли до кінця залишилося менше місяця, ми перебуваємо в хорошій позиції. Ми ніби знову подолали кризу. Був період, коли ми грали не найкращим чином, діяли трохи неохайно, але ми знову знайшли свій ігровий ритм. Коли у футболі ти маєш впевненість — це все. Я знаю, що всі максимально зосереджені", – заявив гравець.