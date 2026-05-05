Токсичний бодішеймінг не розбив пару: особлива історія кохання лідера Арсенала Райса та його обраниці

Уболівальники вже давно звикли, що поруч із зірками футболу вони майже завжди бачать дівчат з обкладинок глянцю, чиє життя нагадує ідеальну стрічку в соцмережах.

На цьому тлі історія Деклана Райса та його обраниці Лорен Фраєр виглядає справжнім маніфестом. Поки більшість гравців шукають обраниць серед відомих моделей чи подібних собі зірок в інших видах діяльності, то зірка лондонського Арсенала залишається вірним дівчині, з якою розділив свої перші мрії ще за шкільною партою.

Лідер "канонірів" вчергове довів, що для нього справжня цінність полягає не в параметрах зовнішності, а в глибині почуттів, які пройшли перевірку часом і славою.

Шкільна любов

Пара познайомилася ще у молодому віці, коли обом було по 15 років. Однак закохані не стали одразу афішувати свої стосунки на загал. Вперше футболіст згадав про свою дівчину вже після двох років стосунків. Деклан привітав Лорен із днем народження, що викликало велику гору уваги до Фраєр.

Деклан та Лорен

А вже у 2019 році футболіст розповів, що Лорен ревнувала його до друга дитинства Мейсона Маунта.

Вперше пара засвітилася на публіці, коли разом відвідали фестиваль Reading у 2021-му, де Деклан та його тоді ще дівчина особисто зустрілися із зіркою року Ліамом Галлахером.

Райс та його дівчина Лорен

Тримали у таємниці ім'я сина

Закохані хоч і намагалися приховувати своє особисте життя за сімома замками, але народження первістка зберегти у таємниці не вдалося.

7 серпня 2022 року Лорен народила хлопчика, однак ім'я дитини довго не розголошувалося. Лише найпильніші фанати змогли помітити нове татуювання на тілі Райса з ім'ям та датою народження сина "Джуд 07.08.2022".

Навіть із маленькою дитиною дівчина продовжувала підтримувати чоловіка з трибун стадіонів.

Фраєр із маленьким сином

Лорен стала жертвою булінгу

Навіть така ідилія, що триває ще зі шкільних років, не вберегла пару від жорстокості сучасного світу. Поки Деклан продовжував закохувати своєю грою мільйони уболівальників, його найближча людина зіткнулася з протилежним боком слави.

Дівчина зіштовхнулася з булінгом через неідеальні форми після пологів. Лорен почали атакувати за те, що вона "не вписується" у стереотипний образ дружини провідного футболіста.

У соцмережах навіть радили Райсу "знайти якусь кращу кохану людину".

Райс із обраницею Скриншот

У цей непростий період Деклан не залишився осторонь. Він відкрито підтримав свою кохану, став на її захист і чітко дав зрозуміти: для нього вона – найважливіша людина, і їй не потрібно змінюватися заради чужих очікувань.

"Моя жінка – це кохання всього мого життя, і не існує жодного апгрейду для мене", – твердив центральний півзахисник.

Все ж таки токсичність у соціальних мережах не минула без наслідків. Лорен видалила усі світлини в інстаграмі, проте залишила порожній акаунт, на який підписані 109 тисяч користувачів.

Інстаграм Лорен Фраєр Скриншот

В інстаграмі футболіста майже немає спільних фото з коханою. Що не скажеш про світлини з сином Джудом.

Райс вчергове підтвердив, що він "інший" футболіст , який бачить красу не в модельних параметрах 90-60-90, а у спогадах та підтримці, яка не зникає з роками.

Деклан Райс із коханою

Деклан став справжнім прикладом того, як потрібно захищати кохану дружину від токсичності інших. Футболіст довів, що він залишається капітаном, як на полі, так і за його межами, де головна перемога – це не якийсь черговий здобутий титул, а щаслива родина, яка виділяється на тлі ідеальних обкладинок у футбольному світі.

Раніше Чемпіон розповідав історію кохання боксера та шоумена Джейка Пола з титулованою ковзаняркою Ютою Лердам.