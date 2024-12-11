Арсенал може підписати зірку Ювентуса в січні

Керівництво Арсенала розглядає можливість підписання зіркового нападника Ювентуса Душана Влаховича під час січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє TeamTalk.

24-річний серб уже тривалий час знаходиться на радарах у "Канонірів", і нещодавно керівництво лондонського клубу виходило на зв'язок з оточенням гравця. Новий тренер Ювентуса, Тіаго Мотта, не зовсім задоволений тим, як Влахович вписався у його ігрову схему, тому туринці будуть готові розглянути можливий продаж нападника.

Окрім серба, у шортлисті Арсенала на позицію центрфорварда також знаходиться Александер Ісак із Ньюкасла і та ще декілька гравців.

Контракт форварда збірної Сербії з Ювентусом діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 65 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку нападника 9 голів і 2 асисти у 17 матчах у всіх турнірах.

У листопаді повідомлялося про те, що Ювентус може продати Влаховича влітку 2022 року, якщо гравець не погодиться продовжити контракт.