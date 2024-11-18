Ювентус готовий розстатися зі своїм найкращим форвардом, якщо той не погодиться на одну умову

Ювентус готовий піти на продаж Душана Влаховича наступного літа.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

У грудні очікується зустріч представників туринського клуба з агентом 24-річного серба. Сторони будуть обговорювати продовження контракту, який на даний момент розрахований до літа 2026 року.

"Стара синьйора" хоче, щоб Влахович погодився на нову угоду, яка передбачає розподіл його зарплати, яка складає приблизно 22 мільйони євро.

Проте якщо форвард відмовиться від цієї умови, Ювентус буде готовий продати футболіста влітку 2025 року.

У нинішньому сезоні Душан Влахович записав на свій рахунок 9 голів та 1 асист у 16 матчах Ювентуса в усіх турнірах.

Нагадаємо, що нещодавно Ювентус розірвав контракт з Полєм Погба, якому суттєво скоротили дискваліфікацію.