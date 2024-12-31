ФА дискваліфікувала нападника Вулвергемптона через бійку із представниками Іпсвіча

Футбольна асоціація дискваліфікувала нападника Вулвергемптона Матеуса Кунью через його поведінку після матчу проти Іпсвіча в межах 16-го туру АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Футболіст не зможе допомогти Вулвергемптону у матчі чемпіонату Англії проти Ноттінгем Форест та поєдинок Кубку Англії проти Брістоля.

Нагадаємо, Кунья взяв участь у сутичці між представниками команда та вдарив одного з працівників Іпсвіча.

#cunha with a snide driving elbow to the back of an #Ipswich coaches head, followed by grabbing his face and glasses. Great player but you can’t do that @FA_PGMOL #WOLIPS pic.twitter.com/0cGI4SGwj9 — Funkyrobot™ 🤖🦊📈 (@Funkyrob0t) December 15, 2024

У поточному сезоні бразилець зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив десять голів та віддав один асист.

Раніше повідомлялось про інтерес Вулвергемптона до захисника Ланса.