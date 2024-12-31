ФА дискваліфікувала нападника Вулвергемптона через бійку із представниками Іпсвіча
Матеус Кунья
Transfermarkt
Футбольна асоціація дискваліфікувала нападника Вулвергемптона Матеуса Кунью через його поведінку після матчу проти Іпсвіча в межах 16-го туру АПЛ.
Про це повідомляє пресслужба "вовків".
Футболіст не зможе допомогти Вулвергемптону у матчі чемпіонату Англії проти Ноттінгем Форест та поєдинок Кубку Англії проти Брістоля.
Нагадаємо, Кунья взяв участь у сутичці між представниками команда та вдарив одного з працівників Іпсвіча.
У поточному сезоні бразилець зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив десять голів та віддав один асист.
Раніше повідомлялось про інтерес Вулвергемптона до захисника Ланса.