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ФА дискваліфікувала нападника Вулвергемптона через бійку із представниками Іпсвіча

Володимир Максименко — 31 грудня 2024, 12:45
ФА дискваліфікувала нападника Вулвергемптона через бійку із представниками Іпсвіча
Матеус Кунья
Transfermarkt

Футбольна асоціація дискваліфікувала нападника Вулвергемптона Матеуса Кунью через його поведінку після матчу проти Іпсвіча в межах 16-го туру АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Футболіст не зможе допомогти Вулвергемптону у матчі чемпіонату Англії проти Ноттінгем Форест та поєдинок Кубку Англії проти Брістоля.

Нагадаємо, Кунья взяв участь у сутичці між представниками команда та вдарив одного з працівників Іпсвіча.

У поточному сезоні бразилець зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив десять голів та віддав один асист.

Раніше повідомлялось про інтерес Вулвергемптона до захисника Ланса.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вулвергемптон Кунья Іпсвіч Таун

Чемпіонат Англії, АПЛ

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