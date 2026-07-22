Ліповітц отримав важку травму внаслідок падіння на Тур де Франс-2026

Зірковий німецький велогонщик Флоріан Ліповітц отримав перелом ключиці внаслідок падіння на індивідуальній розділці в рамках 16 етапу Тур де Франс-2026.

Про це повідомляє пресслужба його команди, Red Bull Bora.

Напередодні Ліповітц важко впав у одному з поворотів під кінець дистанції розділки та зійшов із дистанції. Гонщика госпіталізували, і лікарі виявили у нього перелом ключиці.

Зазначимо, що Ліповітц – третій призер Тур де Франс-2025. На цьогорічному Турі на момент сходу він посідав 5 місце в загальному заліку.

На 15 етапі аналогічну травму отримав і віцечемпіон минулорічного Туру, данець Йонас Вінгегор із команди Visma Lease a Bike. Він на момент сходу ішов другим у генеральній класифікації.