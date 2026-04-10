Тур Країни Басків. Сейксас здобув третю перемогу

Олег Дідух — 10 квітня 2026, 19:03
Поль Сейксас
Французький велогонщик команди Decathlon CMA CGM став переможцем п'ятого етапу престижної іспанської багатоденки Світового туру Тур Країни Басків. У п'ятницю, 10 квітня, гонщики подолали 177 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Ейбарі.

Маршрут 5 етапу
У фінішному спринті Сейксас випередив німця Флоріана Ліповітца з команди Red Bull Bora. Топ-3 з відставанням у 1 хвилину та 3 секунди замкнув іспанець Хав'єр Ромо з Movistar.

Для Ромо це третя перемога на нинішньому Турі Країни Басків, яка допомогла йому закріпити лідерство у загальному заліку.

Результати п'ятого етапу:

Загальний залік:

Напередодні четвертий етап виграв Алекс Аранбуру. У суботу, 11 квітня, Тур Країни Басків-2026 завершиться 136-кілометровим горбистим етапом із Гойпер-Анцулоа до Бергари.

