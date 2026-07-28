Бджоли зірвали фінал у Бразилії: футболісти масово попадали на газон, рятуючись від атаки

Під час фінального матчу чемпіонату штату Баїя U-20 у Бразилії стався один із найдивніших епізодів футбольного сезону. Поєдинок на стадіоні "Жоїя да Прінсеза" у Фейра-де-Сантана довелося тимчасово зупинити через несподіване вторгнення величезного рою бджіл.

Комахи раптово заполонили футбольне поле, змусивши гравців обох команд миттєво припинити гру. Щоб уникнути укусів, футболісти просто попадали на газон.

Аналогічно вчинили арбітри, тренерські штаби та інші учасники матчу, які також намагалися перечекати небезпечний момент.

Курйозний епізод швидко розлетівся соцмережами, а відео з масовим "пірнанням" футболістів на газон стало вірусним.

Попри незвичну паузу, матч усе ж вдалося дограти. Команда Баїя не залишила шансів супернику та розгромила Флуміненсе з рахунком 8:0, оформивши впевнену перемогу й завоювавши титул чемпіона штату у віковій категорії U-20.

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Раніше повідомлялося, що тенісний матч в Індії було зірвано через несподіваний напад бджіл на корт.