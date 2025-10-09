Рішарлісон може перейти у клуб МЛС

Іменитий бразильський форвард Тоттенгема Рішарлісон може продовжити кар’єру в МЛС.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, в послугах нападника зацікавлений Орландо Сіті. Американський клуб планує підписати Рішарлісона влітку 2026 року.

Директор Орландо Рікардо Морейро вже спілкувався з оточенням Рішарлісона, презентувавши їм свій проєкт. Втім, здійснити цей трансфер американцям буде важко – Тоттенгем вважає 28-річного нападника ключовим гравцем команди.

Контракт Рішарлісона з Тоттенгемом діє до літа 2027 року, трансферна вартість гравця наразі оцінюється у 20 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку бразильця 3 голи та 1 асист у 11 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Тоттенгем отримав інвестицію в розмірі 100 мільйонів фунтів від власників клубу.