Тоттенгем отримав інвестицію в 100 мільйонів фунтів
Томас Франк
Independent
Лондонський Тоттенгем отримав інвестиційні вливання розміром у 100 мільйонів фунтів від компанії ENIC, яка володіє 86% акцій клубу.
Про це повідомила пресслужба "шпор".
"Це вливання зміцнить фінансове становище клубу та надасть керівникам додаткові ресурси на досягання довгострокового успіху.
Також цей жест означає відданість сім'ї Льюїсів Тоттенгему – ми раді бути частиною родини та її майбутнього", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що компанія ENIC володіє Тоттенгемом з 2001 року, ау 2007-му інвестиційна група викупила частку Алана Шугара та стала мажоритарним власником.
Раніше керівники Тоттенгема відхилили пропозицію американського бізнесмена щодо продажу клубу.