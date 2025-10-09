Тоттенгем отримав інвестицію в 100 мільйонів фунтів

Лондонський Тоттенгем отримав інвестиційні вливання розміром у 100 мільйонів фунтів від компанії ENIC, яка володіє 86% акцій клубу.

Про це повідомила пресслужба "шпор".

"Це вливання зміцнить фінансове становище клубу та надасть керівникам додаткові ресурси на досягання довгострокового успіху.

Також цей жест означає відданість сім'ї Льюїсів Тоттенгему – ми раді бути частиною родини та її майбутнього", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що компанія ENIC володіє Тоттенгемом з 2001 року, ау 2007-му інвестиційна група викупила частку Алана Шугара та стала мажоритарним власником.

Раніше керівники Тоттенгема відхилили пропозицію американського бізнесмена щодо продажу клубу.