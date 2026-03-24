Перший після мого батька: син Марадони назвав найвизначальнішого гравця Наполі

Дієго Марадона-молодший, син легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони, назвав шотландського півзахисника Скотта Мактомінея ключовим гравцем клубу.

Його слова передає Il Mio Napoli.

Напередодні неаполітанці мінімально обіграли Кальярі (1:0) у чемпіонаті Італії. Мактоміней уже на другій хвилині відкрив рахунок у грі.

"Перемога Наполі приносить багато позитивних моментів. Команда страждала лише в останні три хвилини, а потім повернулася до "сухого" матчу та здобула четверту перемогу поспіль.

Ця команда, з урахуванням усього, що сталося, без Конте була б на десятій позиції. І якщо Наполі займе друге місце, слід поставити статую тренеру у Кастель-Вольтурно. У моменти крайньої складності він діставав кролика з капелюха з новими рішеннями. Коли команда в повному складі, всі тренери сильні, а він у труднощах додає.

Після мого батька Скотт – найвизначальніший гравець в історії Наполі. В Наполі у нас був Бог, а для мене Мактоміней – це Ісус. Це ключовий гравець", – заявив Марадона-молодший.