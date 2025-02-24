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Я так і планував, – Неймар прокоментував свій "сухий лист" у ворота Інтернасьонала

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 13:45
Я так і планував, – Неймар прокоментував свій сухий лист у ворота Інтернасьонала
Неймар
Instagram

Вінгер Сантоса Неймар висловився про свій гол прямим ударом з кутового у ворота Інтернасьонала Лімейри в межах Кубку Бразилії.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Я пішов подавати кутовий, але фанати мене спровокували. Я попросив їх співати ще гучніше і в той момент зрозумів – зараз я заб'ю гол. Я так і планував все зробити.

Я прогресую від матчу до матчу. Звісно, я не повернусь у свої 19, як би я за ними не сумував, але тепер я більш розслаблений", – розповів Неймар.

Нагадаємо, бразилець в останній день січня повернувся у Сантос, попередньо розірвавши контракт з Аль-Хілялем.

За цей час 33-річний гравець зіграв шість матчів, в яких забив два голи та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що Неймар може залишитися у Сантосі на більше, ніж на 5 місяців.

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