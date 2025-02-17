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Неймар може затриматися в Сантосі на більше, ніж 5 місяців

Олексій Мурзак — 17 лютого 2025, 17:56
Неймар може затриматися в Сантосі на більше, ніж 5 місяців
Неймар
IMAGO

Вінгер Сантоса Неймар може продовжити контракт із клубом.

Про це повідомляє Football-Еѕраna.

У коментарі виданню, батько футболіста Неймар да Сілва зазначив, що цей проєкт розрахований не лише на 5 місяців.

"Ми розглядаємо продовження співпраці. Ми приїхали сюди не для того, щоби змагатися протягом терміну дії поточного договору, а для того, щоб дати Сантосу можливість реструктуруватися, знайти партнерів для клубу, щоб він зміг перебудуватися", – сказав Неймар-старший.

Раніше повідомлялося, що Неймар склав список клубів, у яких він має намір продовжити кар'єру за підсумками сезону-2024/25 і першою є каталонська Барселона.

Нагадаємо, що бразилець приєднався до Сантоса лише цієї зими й встиг зіграти 4 матчі, забивши один гол.

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