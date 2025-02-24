Шедевр від Неймара: бразилець відзначився голом прямим ударом із кутового

У матчі 12-го туру Ліги Пауліста Сантос зустрівся з Інтернасьонал Лімейра, і головною зіркою поєдинку став Неймар.

Нападник провів феноменальну гру, оформивши гол та дві результативні передачі, проте найбільше вразив його унікальний м'яч.

Бразилець відзначився фантастичним голом, забивши прямим ударом з кутового. Його майстерний навіс перетворився на точний удар, який не залишив шансів голкіперу суперників.

М'яч красиво закрутився в сітку, викликавши захват як у фанатів Сантоса, так і у футбольних експертів.

Que golaço olímpico do Neymar, tá maluco pô 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/eQANlW6WtQ — Rafa Victor (@RafaelV_13) February 23, 2025

Нагадаємо, Неймар повернувся до Сантоса у січні цього року та вже демонструє високий рівень гри.

У шести матчах бразилець відзначився двома голами і трьома гольовими передачами у межах місцевого чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що Неймар може залишитися у Сантосі на більше, ніж на 5 місяців.