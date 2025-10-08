Українська правда
Гейсен не зіграє у жовтневих матчах збірної Іспанії

Олег Дідух — 8 жовтня 2025, 13:32
Центральний захисник мадридського Реала Дін Гейсен не зіграє у жовтневих матчах збірної Іспанії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, захисник достроково покинув табір збірної Іспанії. У нього м’язове перенавантаження. Травма не вважається серйозною, очікується, що Гейсен пропустить 1-2 тижні.

У складі збірної Іспанії Діна замінить центральний захисник Атлетика Більбао Емерік Ляпорт. У жовтні на іспанців чекають два домашні матчі відбору до чемпіонату світу-2026 – проти Грузії та Болгарії. Вони пройдуть 11 і 14 жовтня відповідно.

Нагадаємо, влітку поточного року Гейсен перейшов із Борнмута у мадридський Реал. У поточному сезоні провів 9 матчів за команду Хабі Алонсо в усіх турнірах, відзначившись у них однією гольовою передачею.

