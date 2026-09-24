Фільм про Вінісіуса номінували на Еммі

Документальний фільм про бразильського вінгера Реала Вінісіуса Жуніора під назвою "Baila, Vini" (Танцюй, Віні) номінований на престижну міжнародну премію Еммі в номінації "Спортивний документальний фільм".

Про це повідомляє пресслужба Еммі.

Фільм від Netflix вийшов у 2025 році. В ньому розповідається про шлях Вінісіуса до успіху та про його боротьбу із расизмом. Володарі міжнародної премії Еммі визначаться 23 листопада в Нью-Йорку.

Зазначимо, що серед глядачів серіал особливого успіху не мав. Одразу після виходу він отримав на IMDB оцінку в 1,4 бала – одну з найнижчих в історії. Зараз вона становить 4,1 бала.

Раніше Вінісіус потрапив у політичний скандал, пов'язаний із футболками на підтримку жителів міста Сеута, яке потерпає від нашестя нелегальних мігрантів із Марокко.